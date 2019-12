Economia Vendas do comércio brasileiro aumentam pelo sexto mês seguido

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

No acumulado no ano, o avanço chega a 1,6% Foto: Reprodução de TV Comércio varejista. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

As vendas do comércio varejista no País cresceram 0,1% em outubro na comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse é o sexto mês consecutivo de crescimento do setor.

Apesar do avanço, trata-se do resultado mais fraco desde maio. Na comparação com outubro do ano passado, houve alta de 4,2%, a sétima taxa positiva seguida. No acumulado no ano, o avanço chega a 1,6%. O indicador também sinaliza ganho de ritmo nas vendas no acumulado nos últimos 12 meses, ao passar de 1,6% em setembro para 1,8% em outubro.

Segundo o IBGE, seis das oito atividades pesquisadas tiveram aumento no volume de vendas em outubro. As maiores altas ocorreram nos segmentos de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (5,3%) e combustíveis e lubrificantes (1,7%). Já o setor de supermercados e produtos alimentícios teve queda de 0,1%. Varejo ampliado Já no varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas cresceu 0,8% em relação a setembro, a oitava expansão seguida, acumulando crescimento de 5,2% no período.

Voltar Todas de Economia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário