Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

A prefeitura do Rio de Janeiro publicou um decreto com as novas regras para a venda do churrasquinho de rua. A resolução exige também o cumprimento de normas sanitárias. Os vendedores terão que apresentar autorização da Secretaria Municipal de Fazenda, além de fazer cursos de manipulação de alimentos que são oferecidos gratuitamente pela Vigilância Sanitária.

