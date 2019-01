Vento Livre participa de eventos em Porto Alegre e na Serra Gaúcha

Com dois anos de existência e premiada categoria Other IPA, na Copa da Cerveja de Porto Alegre, a Vento Livre abre o ano com um calendário de atividades. Ainda em janeiro a cervejaria estará presente na Feira Vegana Noturna, especializada em produtos e alimentos que não contenham origem animal, que ocorre nesta quinta-feira (24), a parir das 19h na Órbita Coworking, rua Antão de Faria, 50, em Porto Alegre.

Já no sábado (26) a Vento Livre participa a partir das 9h da Urbana – Feira Gráfica, na Casa de Cultura Mário Quintana, na capital. Com foco em disseminar a arte gráfica e o design a feira promove a cultura artística, por meio de exposições, oficinas e cursos.

A Vento Livre marca presença em Bento Gonçalves do Cena Music Festival, onde ocorre a despedida da banda Cachorro Grande. O festival irá reunir outras seis atrações musicais, espaços gastronômicos, além de espaço destinado para crianças, acontecendo no Fundaparque, na Alameda Fenavinho 481 em Bento Gonçalves, das 13h às 21hs do domingo 10 de fevereiro.

