Vera Fischer é vista brigando em um hotel. O uso de bebida alcoólica preocupa

Amigos de Vera Fischer estão preocupados. Apesar de a atriz celebrar uma nova fase, mais magra, de volta ao cinema e aparentemente de bem com a vida, a instabilidade de humor voltou a rondar a vida da diva.

Recentemente, Vera entrou aos berros no saguão do Renaissance São Paulo Hotel, deixando funcionários assustados. A atriz discutia com sua nova empresária, Claudia Della. “Ela chegou gritando e foi muito grosseira com a empresária dela. Muita gente viu”, diz uma pessoa que estava no local na hora do episódio. Vera esteve na capital paulista para o evento de uma clínica e uma entrevista para Amaury Jr.

Não é a primeira vez que Vera, de 67 anos, perdeu a paciência com Claudia. O contrato entre as duas, inclusive, está sendo rediscutido. Claudia chegou a Vera através de Luciana Vendramini, que se tornou muito amiga da atriz quando contracenaram em “Espelho da vida”.

Este foi o último trabalho de Vera na TV. Ano passado, ela teve seu contrato com a Globo renovado até 2020, mas não está escalada para nenhum projeto até o momento.

Em paralelo, Vera voltou a beber. E esta é a razão maior para os mais chegados ficarem alarmados. A atriz já falou abertamente sobre sua dependência química. Sua última internação numa clínica de reabilitação foi em 2011. De lá para cá, Vera tentou retomar uma rotina saudável e recorreu à terapia e aos remédios para controlar a ansiedade.

Distância da filha

Há cerca de um ano, Vera Fischer apareceu num registro com a filha Rafaela Fischer, fruto de seu casamento com Perry Salles, já morto. A herdeira acabou de completar 40 anos e mora em São Paulo. Antes da foto, Vera e Rafaela ficaram muito tempo sem se falar e já não são tão mais próximas como antigamente.

O apartamento em que mora no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, é dividido com o filho Gabriel, filho de Vera com Felipe Camargo. Mas o rapaz, diretor de cinema, passa mais tempo na casa da namorada.

Deixe seu comentário: