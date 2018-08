Vero fornece máquinas de cartão aos expositores da 41ª Expointer

A Vero, rede de adquirência do Banrisul, fornecerá aos expositores da 41ª Expointer a máquina para pagamentos eletrônicos por meio de cartões de crédito e débito. A máquina da Vero terá condições especiais durante a feira, com isenção total para os expositores do Pavilhão da Agricultura Familiar.

Para solicitar a máquina, os interessados deverão fazer contato com uma agência do Banrisul.

A Expointer acontece de 25 de agosto a 2 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Deixe seu comentário: