De acordo com o site Deadline, a Disney está preparando uma versão musical live-action do clássico O Corcunda de Notre Dame. O dramaturgo David Henry Hwang será responsável pelo roteiro, e as composições serão assinadas por Stephen Schwartz. O ator Josh Gad interpretaria o protagonista Quasimodo, mas a informação ainda não foi confirmada.

Deixe seu comentário: