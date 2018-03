Viatura da EPTC tem vidros perfurados durante ronda após denúncias de som alto e rachas na Zona Norte de Porto Alegre

Uma viatura da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) teve os vidros perfurados durante uma ronda na Avenida do Forte, na Zona Norte de Porto Alegre, na madrugada deste sábado (31). O caso ocorreu após denúncias de som alto e de que rachas estariam ocorrendo no local.

No carro, uma caminhonete Fiat Doblo, foi identificado pelo menos três perfurações, semelhantes a marcas de tiros. Os vidros traseiros foram atingidos. Os dois agentes não ficaram feridos. A Brigada Militar retornou ao local e acabou prendendo um homem com uma arma de numeração raspada, mas ainda não há informação que o ligue com o incidente. A viatura atingida foi levada ao depósito da EPTC e será encaminhada para a perícia. A Polícia Civil deverá apurar o caso.