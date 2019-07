VÍDEO: melhores momentos de D’Alessandro em 11 anos de Inter

*Valéria Possamai

Este 30 de julho representa uma marca especial para D’Alessandro. Há 11 anos, o argentino desembarcava em Porto Alegre para ser anunciado pelo Inter. Camisa 10 e líder do vestiário, o jogador se tornou ídolo e está nas páginas da história do colorado. Para celebrar a data, relembre os melhores momentos do meia. O vídeo foi compartilho pelo clube nas redes sociais.

Há 11 anos, @dale10 desembarcou em Porto Alegre. Aqui, o craque virou ídolo, o castelhano, portunhol, e a canhota, abençoada. Hoje, melhor do que qualquer elogio é o nosso obrigado, de quem reconhece o gigantismo de tua história no Colorado. Vamos por mais, D'Ale. Vamo, Inter! pic.twitter.com/GfXBn2uCMU — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 30, 2019

Pontualmente nesta data, no ano de 2008, o novo reforço colorado chegava ao Inter como a contratação mais cara do futebol brasileiro, naquela temporada. Cerca de US$ 7 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões). Recepcionado por centenas de torcedores, o jogador de 27 anos na época, era recebido ao som de “Dale, Dale, D’Alessandro”. Canto que se eternizou na torcida colorada e virou trilha sonora de uma relação que já dura mais de uma década.

A trajetória de 11 anos é marcada por muitos gols, assistências, títulos, mas também, por derrotas, polêmicas e, especialmente, pela personalidade forte do argentino. Requisitos que o fizeram se tornar ídolo.

“Inter, Beira-Rio, fazem parte da minha carreira, da minha família e da minha história. O Inter virou uma coisa muito grande na minha casa”, afirmou D’Ale em entrevista à Rádio Grenal.

Desde a estreia em 13 de agosto de 2008, no clássico grenal, no estádio Beira Rio, pela Copa Sul-Americana, o camisa 10 soma 453 jogos e 92 gols com o manto colorado, além de 13 taças. O que o coloca em mais uma parte da história do clube. Até agora, D’Alessandro é o quarto jogador com mais atuações pelo Inter, mesmo número de jogos que Luiz Carlos Winck, ficando atrás apenas de Valdomiro (803), Bibiano Pontes (523) e Dorinho (460).

