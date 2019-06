VÍDEO: Michel retorna à concentração do Grêmio de muletas após procedimento no joelho

*Valéria Possamai

O volante Michel já está de volta a concertação do Grêmio após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo, nesta quinta-feira. O jogador chegou ao hotel em Viamão, onde o time está hospedado, com auxílio de muletas. O momento foi registrado pela Rádio Grenal (veja abaixo).

De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube, o procedimento foi realizado para a correção do menisco do joelho esquerdo. O volante sentiu o problema durante o treinamento de terça-feira, após sofrer uma entorse. Na tarde de ontem, conforme trouxe a Rádio Grenal, se deslocou até Porto Alegre para fazer exames, onde foi constatado a necessidade de uma astroscopia.

O tempo estimado de recuperação pelo Grêmio é de 3 a 4 semanas. Assim, Michel será desfalque na fase de quartas de final da Copa do Brasil e possivelmente da Libertadores da América, além da baixa em algumas rodadas do Brasileirão.

O mesmo procedimento já precisou ser realizado no mesmo joelho esquerdo de Michel, em 2017.

