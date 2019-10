Vídeo mostra homens mexendo em coluna uma hora antes de o prédio desabar em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará conseguiu vídeo de câmera de segurança do Edifício Andrea, prédio residencial de sete andares que desabou em Fortaleza na terça-feira (15). As imagens mostram pessoas mexendo em colunas da estrutura do prédio cerca de uma hora antes de ele ruir. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

As cenas serão usadas na investigação – até o momento 17 pessoas já foram ouvidas, entre moradores, vizinhos e testemunhas. Subiu para sete o número de pessoas mortas após o desabamento do prédio. A vítima foi localizada sob os escombros pelos bombeiros na tarde desta sexta-feira (18). Sete pessoas foram resgatadas com vida, todas no primeiro dia. Duas pessoas continuam desaparecidas e são procuradas pelas equipes de resgate. As buscas prosseguem.

Moradores e pessoas que frequentavam o local relatam que o prédio já apresentava problemas havia 14 anos e que as falhas na estrutura eram evidentes.

As imagens mostram homens próximo a colunas, na área externa do edifício. Segundo documentação registrada na prefeitura da capital cearense, uma reforma teria sido iniciada um dia antes, segunda (14), para recuperar a construção e pintura do imóvel.

A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), segundo o presidente do CREA-CE ( Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará), Emanuel Maia Mota, foi feita de maneira simples e sem maiores detalhes da obra. A polícia apura se a reforma pode ter causado o desabamento.

A imagem da câmera de segurança começa 9h30min, quase uma hora antes do desabamento. Homens aparecem conversando próximo a colunas. Às 10h08min, cerca de 20 minutos antes do colapso, o vídeo mostra, à esquerda, pedaços de concreto voando e a sombra de um martelo se movimentando, como se alguém tivesse quebrado alguma parte da estrutura.

Ao menos três homens continuam circulando pelo local e às 10h28min, que é o horário em que a polícia trabalha para o desabamento, aparece uma mulher na imagem. A investigação apura se a síndica Maria das Graças Rodrigues, 53, estava naquele local no momento do desabamento.

O vídeo se encerra com a queda de destroços, do lado direito, o que pelo horário indica o momento do colapso.

Recuperação estrutural

Dois meses antes da queda do edifício Andrea, na terça-feira (15), a síndica do condomínio procurou uma empresa de engenharia de Fortaleza pedindo orçamento para uma recuperação estrutural.

Fotos e vídeos registrados pelos representantes da empresa de engenharia que visitaram o local, no dia 19 de setembro, mostram fissuras em pilares, vigas e na laje, o que seriam desgastes na construção por ação do tempo e falta de manutenção periódica.

O orçamento, entregue onze dias depois, previa remoção do concreto solto e recuperação estrutural das ferragens comprometidas pela oxidação, para reparos. Ao todo, foram identificados 135 pontos estruturais com problemas apenas no pilotis. O serviço foi pedido só para essa área e na casa de máquinas.