VÍDEO: Presidente do Grêmio destaca confiança no grupo e garante recuperação: “Seguirá sendo vitorioso”

Por meio das redes sociais, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., emitiu um comunicado afirmando a confiança no progresso técnico do Grêmio. No vídeo, o mandatário destacou a confiança no elenco e na comissão técnica e garantiu que o time irá se recuperar no retorno para o segundo semestre.

No pronunciamento, Bolzan comemorou as etapas cumpridas pelo time com a conquista do Campeonato Gaúcho e as classificações na Libertadores e Copa do Brasil. A recuperação no Campeonato Brasileiro é a principal meta para o segundo semestre. “O Grêmio venceu o primeiro semestre de 2019. Tínhamos etapas para cumprir. A primeira foi cumprida com a vitória do Campeonato Gaúcho. As classificações na Copa do Brasil e na Libertadores aconteceram. Temos um passo no Campeonato Brasileiro. Se interrompe neste momento, mas o Grêmio vai nitidamente no processo de recuperação. Nas últimas quarto partidas, vencemos três, com um time que não era considerado titular, o que mostra a força do elenco.”

“reciclar o elenco”. Além disso, o dirigente destaca a extrema confiança nas atuais peças. “Esta é receita dos clubes brasileiros com a reciclagem de planteis, mantendo o que é importante. O Grêmio mantém a sua política que visa sempre buscar o equilíbrio de suas contas no final do ano. Não abre mão disso. O Grêmio tem uma estreita confiança na comissão técnica, no Renato e em todos que estão em seu entorno. Mantém uma extrema confiança em seus jogadores, principalmente porque estamos em um processo de muitas disputas e sabemos que a manutenção do elenco, renovação e a completação do elenco fazem parte de uma importância estratégica no futebol.”

Ao final, Bolzan garantiu que o time reencontrará os caminhos da vitória e a recuperação no Brasileirão. Ainda, fez questão de destacar que não se trata de um arrogância do clube, mas de posição de “pés no chão”. “O Grêmio é um clube vitorioso e seguirá sendo vitorioso, e acreditem torcida, estaremos em um caminho seguro. No segundo semestre, recuperando todo o elenco vamos fazer os processos de vitória, que estamos acostumados a fazer. Este não é um Grêmio de arrogância é um Grêmio com pés nos chão. Assim como superamos as dificuldades na Libertadores, vamos superar no Campeonato Brasileiro e vamos disputá-lo. Esse é o Grêmio que todos nós conhecemos.”

