Viola Davis interpretará Michelle Obama em série de televisão

A renomada atriz Viola Davis, atualmente mais conhecida pelo trabalho como Annalise Keating na série How to Get Away With Murder, interpretará a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama em uma nova série do canal Showtime. Quem amou a novidade? Intitulada First Ladies, a produção tem o intuito de resgatar histórias das principais primeiras-damas dos EUA.

Além da atuação, Viola também participará ativamente da produção executiva da série. O roteiro é de Aaron Cooley e a obra terá como pano de fundo a Casa Branca, em Washington. Até agora, também estão previstas as histórias de Eleanor Rooseveld e Betty Ford. Ainda não foi confirmada a data de lançamento da produção.

Deixe seu comentário: