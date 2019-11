Celebridades Viola Davis vê como “ridícula” a ideia de Julia Roberts viver ativista negra

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

"Eu entendo que a indústria de filmes é sobre comércio e dinheiro, eu entendo. Mas isso é ridículo", disparou Viola. (Foto: Reprodução)

Viola Davis não gostou nem um pouco da notícia de que Julia Roberts foi sugerida como possível nome para interpretar a abolicionista negra Harriet Tubman em uma cinebiografia. Em entrevista à revista MadameNoire, a atriz afirmou que a escolha seria “ridícula”.

“É simples: Julia Roberts como Harriet Tubman é ridículo. Isso quase não merece uma resposta. Isso é ridículo. Eu entendo que a indústria de filmes é sobre comércio e dinheiro, eu entendo. Mas isso é ridículo”, disparou.

A reação de Viola é sobre a coluna escrita na última semana pelo roteirista Gregory Allen Howard no jornal Los Angeles Times. Segundo ele, o estúdio sugeriu Roberts como nome para interpretar Tubman nos cinemas e aparentou não saber que se tratava de uma mulher negra. A ideia não foi adiante.

“É sempre preocupante quando as pessoas questionadas sobre raça, diversidade e inclusão são as pessoas que precisam e não as que estão no poder”, disse Viola. “Como você não está informado o suficiente para saber quão importante é ter uma mulher negra como Harriet Tubman? Você pode olhar os livros e ver que se tratava de uma mulher negra.”

