Notas Mundo Violência piora no Iraque em mais um dia de confrontos

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

A violência nos protestos contra o governo do Iraque se acirrou nesta quinta-feira (28), com novos confrontos sangrentos entre manifestantes e forças de segurança. Segundo a agência Reuters, os conflitos desta quinta deixaram 35 mortos. Os confrontos se intensificaram depois que manifestantes atearam fogo em um consulado do Irã na cidade de Najaf, considerada sagrada.

