Visando o jogo de volta contra o Juventude pelas quartas de final do Gauchão, o Grêmio realizou um treino técnico

O grupo gremista voltou aos treinamentos na tarde desta terça-feira (26) focado no duelo diante do Juventude, na quinta (28), na Arena, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho. A boa vantagem de 6 a 0 na primeira partida, permite que o técnico Renato Portaluppi coloque em campo um time alternativo, como ele mesmo antecipou na coletiva logo após o jogo, em Caxias do Sul. Resta saber qual será este time, pois, no trabalho desta terça, ele não deu indicativo.

O grupo foi dividido em três times, com oito jogadores de linha, que disputavam entre si, com campo reduzido e limite de três toques na bola.

Juntamente com Kannemann e Everton, que defendem suas seleções, Paulo Miranda e Pedro Geromel foram as ausências no trabalho desta tarde.

Após o treino, Alisson concedeu entrevista coletiva. Ele falou sobre seu retorno aos gramados depois de dois meses parado, que aconteceu contra o Pelotas, e projetou o jogo diante do Juventude.

Quadro social

Cumprindo a promessa de estar ainda mais próximo de seu torcedor, entrou em funcionamento nesta terça o QS (Quadro Social) da loja GrêmioMania Centro. Anunciado na inauguração do novo ponto de vendas oficial do Clube, como um dos carros chefes da operação, o posto avançado do QS irá atender todas as necessidades dos sócios e torcedores, como associações, recebimento de pagamento, migração de sócios entre as modalidades disponíveis, tal qual é feito no espaço localizado na esplanada Leste da Arena.

O Quadro Social da GrêmioMania Centro fica na sobreloja, com funcionamento de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 10h às 14h.

A loja está situada na esquina da rua dos Andradas com a Vigário José Inácio.

