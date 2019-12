Magazine Vitória Strada fala sobre namoro com Marcella Rica: “2019 me surpreendeu com esse amor”

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2019

Vitória Strada e Marcella Rica. Foto: Reprodução/Instagram Vitória Strada e Marcella Rica. (Foto: Reprodução/nstagram) Foto: Reprodução/Instagram

Vitória Strada e Marcella Rica estão namorando. As duas estão juntas há cerca de 9 meses. Vitória resolveu abrir o coração e falar abertamente sobre o relacionamento pela primeira vez. “2019 me surpreendeu com esse amor. Um presente lindo que só tem me feito feliz”, disse a atriz.

Em breve de volta às telinhas como a protagonista Kyra em “Salve-se Quem Puder”, Vitória vive um romance com Marcella desde o Carnaval deste ano, quando ambas foram flechadas por um cupido chamado Anna Rita Cerqueira. Amiga de Vitória, a atriz Anna Rita, que interpretou a personagem Gabi da novela “Espelho da Vida”, na qual Vitória foi a protagonista Julia Castelo, foi quem apresentou as duas enquanto curtiam a folia entre amigas.

Atualmente Marcella Rica está de volta à Globo no elenco de “Filhas de Eva”. (Com informações de Ancelmo Gois)

