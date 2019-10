Viva o Centro a Pé terá edição especial para crianças

Em outubro, mês dedicado às crianças, a Coordenação da Memória Cultural da Secretaria Municipal da Cultura promove um passeio orientado especial para o público de sete a 12 anos. Será no sábado (19), às 15h, com encontro na Praça da Alfândega, em frente ao Margs (Museu de Arte do RS). As inscrições devem ser feitas online a partir de segunda-feira (14). Será solicitada a doação de um quilo de alimento não perecível.

A orientação é da arquiteta e urbanista Ana Paula Alcântara Gomes, autora do livro infantil Porto Alegre na Palma da Mão: a evolução urbana da cidade para quem (ainda) não é urbanista. “Porto Alegre possui diversas particularidades que a fazem ser exatamente como ela é, e não há nada melhor do que explorá-las ainda quando criança. Por isso, nesta edição inédita e somente para crianças do Viva o Centro a Pé, teremos uma tarde com muita diversão, brincadeiras e histórias sobre Porto Alegre, seu nascimento, crescimento e forma. Crianças entre sete e 12 anos poderão participar e, assim, fazer parte de um passeio bastante didático, criado com intuito de que os pequeninos se interessem pela nossa cidade, seu Centro Histórico e nosso patrimônio”, afirma.

A primeira parada será no Pórtico do Cais Mauá, que é um local significativo para a cidade e, por isso, foi tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 1983. O roteiro também inclui a Praça da Alfândega, onde tem o Museu de Arte do Estado, a Casa de Cultura Mario Quintana, a Igreja das Dores e o Museu Militar.

Deixe seu comentário: