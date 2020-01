Armando Burd Vocação reafirmada a cada passo

Por Armando Burd | 26 de janeiro de 2020

Ibsen Pinheiro: carreira de lucidez, inteligência, desprendimento e dedicação à causa pública. (Foto: Divulgação)

Ibsen Pinheiro poderia ter um dos mais bem sucedidos escritórios de advocacia do país ou exercer o Jornalismo na função que escolhesse. Porém, atendeu a insistentes convites de Pedro Simon para entrar na Política. Foi onde encontrou o modo de realizar os ideais concebidos na juventude. A decisão trouxe-lhe o dissabor do pré-julgamento de parlamentares adversários e parte da Imprensa precipitada. Quando o processo contra ele chegou ao Poder Judiciário, foi absolvido em todas as instâncias. Persistente, sacudiu a poeira e deu a volta por cima, reconquistando o mandato na Câmara dos Deputados.

Reconhecimento

Na despedida a Ibsen, ontem à tarde, políticos e amigos se reuniram no Salão Júlio Castilhos, da Assembleia Legislativa, para relembrar sua generosidade, dignidade e capacidade de produzir frases para todas as ocasiões. Reunidas, darão uma excelente leitura.

Vai criar empregos

Um dos resultados da recente visita do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, aos Estados Unidos: a Springfield Armory, uma das maiores empresas do setor de armas do mundo, confirmou que vai instalar uma operação no Rio Grande do Sul. O anúncio oficial será feito em março, quando a direção visitará o governador Eduardo Leite.

Para deixar o reino da fantasia

Municípios terão chance de recuperação se candidatos informarem, durante a campanha eleitoral, com toda a honestidade, a verdadeira situação e historiando como cada Prefeitura chegou à penúria. Depois, deverão usar a indignação para produzir força política de que necessitarão para destruir as estruturas de desperdício, demagogia e privilégios, construídas à custa de quem paga impostos. Significa fechar o varejo da politicalha.

Perda de controle leva ao abismo

O convencimento deve começar no Executivo, estender-se ao Legislativo e ter na população muitos convictos: o endividamento descontrolado é um ato de grande irresponsabilidade.

Diferença

Em ano eleitoral, é preciso lembrar: o hipotético tem seus encantos, mas nos governos só a realidade consegue fazer a História.

Vale conferir

No começo da década de 1980, Gui Sorman era editor da revista francesa L’Express e passou três anos conversando com 30 dos mais renomados cientistas e filósofos do mundo. Algumas de suas conclusões:

1) O progresso está em pane. Ninguém mais acredita que os avanços da Tecnologia levem a algum tipo de evolução moral e social.

2) O futuro não está mais escrito em parte alguma. Não há mais verdades universais e os próprios cientistas se questionam hoje a respeito da veracidade de seus mais basilares axiomas e premissas.

3) Não adianta vasculhar o fundo da embalagem. E é inútil recorrer ao Procon. O novo mundo, com o qual haveremos de lidar, é um produto altamente complexo que nos foi entregue sem nenhum manual de instruções. Cada um que se vire como puder…”

Em defesa do meio ambiente

A partir de 2 de julho, estará proibida em Restinga Seca a distribuição de sacolas plásticas em lojas aos consumidores. A multa por descumprimento será de 700 reais. O município se localiza na região Central do Estado e distante 285 quilômetros de Porto Alegre. O projeto foi de iniciativa popular e teve aprovação da Câmara Municipal.

Para substituir, a Prefeitura põe à disposição da população sacolas retornáveis, de forma gratuita.

É só convidar que vai

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, volta hoje de Israel, onde passou cinco dias. Em março, visitará o Vaticano. A chancelaria está preenchendo a agenda com uma viagem ao exterior a cada dois meses. Há motivo: a vice Cristina Kirchner, denunciada em atos de corrupção, assume em seu lugar e exerce o poder, seu maior desejo.

Está na hora de perceber

Acabou-se o tempo em que o político, em vez de administrar, preocupava-se só em despertar esperanças, amores e ódios. O abismo da gestão pública não mais permite esses ímpetos.

