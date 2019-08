Você já escutou o novo hit do Kevinho?

Os fãs de Kevinho vão à loucura! O cantor lançou uma nova música nessa quinta-feira (22). O clipe Credo, Que Delícia foi gravado no Bar do Cofre, localizado dentro do Edifício Altino Arantes, antiga sede do Banco do Estado de São Paulo e conta com direção de Mateus Rigola.

O vídeo mostra o funkeiro e uma parceira invadindo um banco atrás de um hit que esta escondido dentro de um cofre de banco. Veja o clipe:

Confira a letra da nova música:

Deus me livre, gostei

Nem queria, me apaixonei

Essa princesa, quebra defesa

Ela é covardia demais

Bateu fraqueza, tomei rasteira

Olha só o que ela me faz Credo, que delícia

Mexendo o bumbum hipnotiza

Credo, que delícia

Quando ela Desce, desce, desce

Desce com as amigas

Desce, desce, desce

Desce e paralisa

Quando ela desce, desce, desce

Desce com as amigas

Acaba com a minha vida.

