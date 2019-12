Grêmio Volante da Lazio, Lucas Leiva indica desejo de retornar ao Grêmio

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Foto: (Divulgação/Arquivo Pessoal)

Atualmente, na Itália, atuando pela Lázio, o volante Lucas Leiva revelou o desejo em novamente vestir a camiseta do Grêmio. Em entrevista a um portal italiano, que iniciou sua carreira em Porto Alegre, relatou o carinho pela equipe gaúcha.

“Não estou pensando muito no futuro, mas é algo que tenho em mente, realmente, e talvez jogue novamente com a camisa Gremio. O Grêmio é um time pelo qual tenho muito carinho, naquele período me diverti muito”, declarou o jogador.

Na Lazio desde 2017, Lucas Leiva tem contrato até a metade de 2022. Neste domingo, a Lazio conquistou o título da Supercopa da Itália ao vencer a Juventus por 3 a 1.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

