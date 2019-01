O vulcão situado na pequena ilha de Kuchinoerabu, no Sul do Japão, entrou em erupção nesta quinta-feira (17), segundo a agência meteorológica nacional. Não há registro de feridos ou danos. As cinzas subiram a mais de 6 km e caíram em um raio de 1,5 km, relatou o governo. O vulcão se encontra atualmente no estágio 3 de cinco da escala de riscos da agência.