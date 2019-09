Wanessa Camargo afirma ter planos com Sandy para engrenar a ‘parceria do século’

As cantoras Wanessa Camargo e Sandy podem lançar uma música juntas. Esse é o plano explicado por Wanessa no decorrer do lançamento de sua música nova, “Vou Lembrar”, que entrará nesta sexta-feira (20), nas plataformas digitais e no YouTube.

Conforme a cantora, ambas já conversaram sobre essa probabilidade e agora resta conciliar os horários de suas agendas para que a estratégia saia do papel. “Seria a parceria do século”, destaca. “Espero que aconteça, mas agora eles estão em turnê e eu, lançando canções. Já conversei com ela sobre isso e a vontade de ambas existe. Temos um respeito e carinho que construímos uma pela outra”, acrescenta.

Ao longo de muitos anos, foi criado em torno das duas uma rivalidade, pois ambas possuem a mesma idade, inicaram carreira ainda crianças, e são filhas de pais sertanejos. Porém, de acordo com Wanessa, essa briga nunca foi de verdade. “A bagunça que fizeram comigo e com a Sandy durante muito tempo era totalmente infundada. Nunca houve uma competição de fato de a gente brigar, de a gente se odiar. Sempre teve respeito”, admite. “O que me entristece é que muitas vezes essa comparação não é saudável. Vira uma competição para desqualificar o outro lado. Uma canta melhor, a outra é mais bonita… De onde vem essa cultura? Tem que mudar”, desabafa.

Para a artista, essa possível rivalidade partiu dos fã-clubes. “Eram públicos parecidos e eles brigavam para dizer quem era melhor. Por que não curtir as duas, gente? Só temos a ganhar. Olha que legal seria se eu sempre tivesse o apoio do fã-clube da Sandy e ela do meu. Todo mundo ganha”, evidencia. Em 2018, Wanessa chegou a subiu no palco de um show da Sandy, em São Paulo, e as duas fizeram um dueto.

Enquanto a parceria não vem, a cantora revela que gosta de imaginar que tipo de canção poderia fazer com a amiga, já que, nos últimos anos, se aventurou no pop, no romântico, no eletrônico e no sertanejo. “Teria que ser ‘a música’, né? Já pensou a Sandy dançando funk? Seria genial”, diverte-se.

