Weinmann agrega funcionalidades no aplicativo para acesso a resultados de exames

​A nova versão do aplicativo (app) para acesso a resultados de exames do Weinmann já está disponível para os sistemas iOS e Android, gratuitamente nas plataformas Play Store e App Store. Desenvolvido tanto para clientes e médicos, sob os nomes Weinmann Clientes e Weinmann Médicos, o app permite o acesso aos resultados, com laudo evolutivo de exames, que mostra a série histórica de alguns parâmetros.

As melhorias contempladas na solução permitem a visualização unificada da ficha do cliente e a possibilidade de download, compartilhamento e impressão dos resultados laboratoriais e de imagem. Também foram incluídas cores que sinalizam quando os resultados estão dentro ou fora do valor de referência considerado normal pela comunidade médica.

O aplicativo traz, ainda, o Manual de Exames com as orientações necessárias para a realização de cada tipo de procedimento e a lista de unidades Weinmann no Rio Grande do Sul, todas integradas aos aplicativos de localização Mapas e Waze e ao de transporte Uber. Para os médicos, o app é customizado com maior diversidade de filtros de resultados, permitindo que os especialistas tenham acesso à lista de seus pacientes e ao histórico de seus exames e laudos evolutivos.

A ferramenta pode ser acessada por meio do login e senha dos clientes já cadastrados no site do Weinmann. Caso o cliente ainda não tenha, é necessário ligar para a Central, através do telefone (51) 3314-3838.

