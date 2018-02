Weinmann completa duas décadas de parceria com Projeto Pescar

O Weinmann certificará a 20ª turma do Projeto Pescar na próxima quarta-feira, 28 de fevereiro. A iniciativa oferece programas socioprofissionalizantes destinados a jovens em situação de vulnerabilidade social. Parceiro do projeto desde 1999, o Weinmann promove anualmente a certificação no curso de “iniciação profissional em qualidade no atendimento ao cliente”, que capacita os jovens para atuação de acordo com os valores do Grupo Fleury.

A história de sucesso das duas décadas de trabalho conjunto pode ser resumida em números: dos 323 jovens que já participaram do curso de formação na unidade do Projeto Pescar no Weinmann, 122 foram contratados para seguir na empresa após a finalização da instrução. Alunos formados na primeira turma do curso, em 1999, e nas turmas de 2002 e 2003 estão presentes até o momento no quadro de colaboradores da empresa.

“Acreditamos no poder de transformação do aprendizado e por isso nos mantemos parceiros do Projeto Pescar há tanto tempo. A inciativa oportuniza a inserção destes jovens no mercado de trabalho formal, o que contribui para o seu desenvolvimento pessoal e colabora para que eles se tornem conscientes de seu papel na sociedade”, avalia a coordenadora pedagógica do Weinmann, Rosilan Nascimento da Silva. A turma de 2017 irá certificar 24 alunos e a cerimônia acontece no auditório da Federasul, em Porto Alegre.

