21 de dezembro de 2019

Foto: Reprodução/Instagram

Wesley Safadão, 31, e Gusttavo Lima, 30, são músicos consagrados em suas áreas de atuação: um no forró, outro no sertanejo. São conhecidos por realizar grandes shows e tocar por longas horas para delírio de seus fãs que ficam até o último minuto.

No meio deste ano, os nomes dos dois artistas estiveram ligados a um possível desentendimento após Gusttavo Lima afirmar que estaria sendo “perseguido pela concorrência” por conta de seu sucesso. Alguns internautas apontaram o alvo como sendo Safadão, que disse que seguia o sertanejo nas redes sociais e que não tinha problema nenhum com ele.

Águas passadas, Safadão afirmou que os empresários e escritórios dos dois artistas se reuniram no início de dezembro para formalizar um projeto especial em conjunto. “Eles sentaram em Goiânia e acertaram algumas parcerias para 2020. Acho que serão de quatro a cinco shows.”

A ideia, segundo o forrozeiro, é que Gusttavo Lima participe do Garota Vip, festival criado por Safadão e, em troca, Safadão cante no Buteco do Gusttavo Lima, projeto do sertanejo. Além disso, os dois artistas vão se reunir no ano que vem para definir melhor o formato de um especial em conjunto.

“Fiquei super feliz. Gusttavo já chegou a participar do Garota Vip. Ele vive um momento maravilhoso e essa junção será muito top. Ele gosta de cantar, e eu também gosto, então a galera vai beber e dançar muito. Vai ter 20 horas de show, sendo 10 horas para cada um”, diz Safadão, aos risos.

“Tivemos uma primeira conversa, mas a intenção é criar uma marca nova. E foi agora no final de ano, e está muito corrido. Mas, vai rolar em 2020 e a gente vai fazer questão de divulgar”, completa.

Wesley Safadão fez a última edição do Garota Vip em São Paulo, que começou na noite de sábado (14) e terminou na manhã de domingo (15) depois de uma maratona de shows. Além de Safadão, o festival teve a presença da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, Raí Saia Rodada, Dilsinho e Vintage Culture.

“Estamos no quarto ano do Garota Vip SP, mas a gente continua com a mesma média de público. Em um cenário em que nos vivemos hoje, que sabemos que não é fácil. Agora é agradecer e continuar o trabalho”, disse o cantor, que passou cinco horas em cima do palco.

