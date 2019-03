WhatsApp começa a tocar áudios em sequência na versão beta para Android

O WhatsApp está mais próximo de liberar no Android um recurso útil para quem recebe muitas mensagens de voz. Assim como acontece no iOS desde outubro e no Telegram desde 2016, o aplicativo permitirá tocar vários áudios de uma vez.

A nova funcionalidade está disponível na versão beta 2.19.86 e mais recentes, como primeiro informou o WABetaInfo. Ela estava em desenvolvimento desde a versão beta 2.18.362 e foi finalmente liberada para quem está no programa de testes.

Habilitada por padrão, a reprodução em sequência de mensagens de voz não exige nenhuma mudança por parte dos usuários. Caso você tenha recebido dois ou mais áudios seguidos, basta iniciar o primeiro para o WhatsApp reproduzir os demais.

O aplicativo ainda oferece um som curto para indicar o intervalo entre mensagens e outro para marcar o término da reprodução. Ainda não há uma previsão de quando o recurso será liberado para a versão regular do WhatsApp.

WhatsApp quer melhorar modo PiP

Ao mesmo tempo em que liberou a reprodução de áudios em sequência, o WhatsApp trabalha em melhorias no modo picture-in-picture (PiP). Elas ainda não estão disponíveis na versão beta, mas devem ajudar quem assiste a vídeos de YouTube, Facebook e Instagram nas conversas.

Com a atualização, o aplicativo permitirá que o player continue sendo exibido mesmo quando a janela da conversa é fechada. Assim, é possível voltar à lista para ver outras conversas ou até mesmo deixar o aplicativo em segundo plano sem deixar de assistir ao vídeo.

A atualização no modo PiP também não tem data para ser liberada. Ela deve chegar para dispositivos com Android 8 Oreo e mais recentes.

Modo escuro

Enquanto trabalha em um modo escuro para o iOS, o WhatsApp também destina esforços para oferecer a alternativa em dispositivos Android. O aplicativo tem algumas áreas que já suportam o novo visual, mas a mudança ainda precisa ser levada à tela de conversas, por exemplo.

O modo escuro do WhatsApp foi encontrado na versão 2.19.82 pelo WABetaInfo. O site informa que a opção não está disponível nem mesmo na versão beta porque ainda está sendo aperfeiçoada, mas conseguiu algumas imagens que indicam como a alternativa ficará.

Até o momento, a tela de configurações – e as outras acessadas a partir dela – são as únicas em que o modo escuro parece estar pronto. Elas foram repaginadas em uma versão anterior do mensageiro para se tornarem compatíveis com o novo visual.

Ainda não há informações sobre quando a alternativa seria liberada para todos os usuários e como ficará o visual das demais telas. No último ponto, porém, é possível ter uma ideia do que o WhatsApp pretende oferecer com base no que foi desenvolvido para iOS.

No iPhone, as conversas exibidas no modo escuro, além do fundo preto, terão balões de mensagens nas cores cinza e verde escuro, teclado cinza, letras brancas e detalhes em azul. O visual ainda pode mudar, é claro, mas algo bem próximo disso deve ser oficializado pelo aplicativo.

