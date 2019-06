WhatsApp é o app mais usado na tela do celular do brasileiro

O aplicativo WhatsApp é o mais usado e presente na tela inicial dos celulares dos brasileiros, segundo pesquisa Mobile Time/Opinion Box. A pesquisa também descobriu que o aplicativo da Netflix é o que contabiliza sessões de uso mais longas.

O relatório fez um ranking dos 20 aplicativos mais presentes nas telas de celulares brasileiros e contou com a ajuda da empresa de monitoria App Annie. O WhatsApp, vencedor do ranking, é o mensageiro mais usado do Brasil: e alcançou tal lugar porque é usada recorrentemente ao longo do dia.

Respectivamente, o TOP 10 de apps mais usados é formado por, respectivamente: WhatsApp, Google, Facebook, Instagram, Chrome, Twitter, YouTube, Spotify, Facebook Messenger e Netflix. Quando falamos sobre presença na tela, mas não quantidade de vezes usadas, o TOP 10 está da seguinte maneira: WhatsApp, Facebook, Instagram, Uber, Facebook Messenger, YouTube, Caixa, Banco do Brasil, Netflix e Twitter.

A Netflix é o aplicativo líder em tempo de sessão: não é por menos, o app exibe apenas vídeos de shows, seriados e filmes. O YouTube, ainda focado em vídeo, fica em segundo lugar. O TOP 3 é fechado pelo Facebook, que agora começa seus esforços para emplacar mais vídeos na rede social.

Novos adesivos

O WhatsApp anunciou recentemente novos pacotes de stickers inspirados na Copa do Mundo Feminina de Futebol, em expressões brasileiras e figuras desenhadas pelo artista Oscar Ospina — os dois primeiros são exclusivos para o Brasil.

O grupo de adesivos “Love of Soccer” foi criado para a Copa (realizada até 7 de julho na França) pelo artista Leo Espinosa e reúne gírias típicas de futebol. Já o pacote desenhado por Raul Aguiar, batizado de “De boa”, traz expressões que os brasileiros costumam usar na internet, como “Arrasou!”, “Mimimi” e “É nois”.

O pacote chamado “Opi” traz uma linha de adesivos protagonizados por ursinhos brancos. O artista responsável é Oscar Ospina.

Como utilizar

Para ter acesso aos novos adesivos basta abrir uma conversa no WhatsApp, selecionar a opção “Adesivos” no canto inferior direito do teclado, no Android, ou do lado direito da barra de digitação, no iOS, selecionar o ícone “+” no menu e fazer o download dos novos pacotes.

Passo a passo

1. Com o app do WhatsApp aberto, toque em qualquer conversa.

2. Toque no símbolo de emoji. Depois, no rodapé da página, toque no símbolo de sticker.

3. Toque no sinal de “+”. Na nova tela, vão surgir vários modelos de figurinhas. Toque na seta para adicionar os que desejar.

4. No menu “Minhas figurinhas”, vão estar listadas todas aquelas que você tiver baixado. Lá é possível organizar a ordem em que elas aparecem, pressionando o dedo sobre o ícone hambúrguer. Além disso, um pack inteiro pode ser removido.

5. Volte para a área de conversa do app. Para enviar stickers, basta tocar sobre a imagem de um deles.

