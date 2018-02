Wilian Netto é atração do Bendita Terça no Rosário Resto Lounge

O cantor Wilian Netto se apresenta nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro, a partir das 22h30min, no projeto fixo do Rosario Resto Lounge, “Bendita Terça”. No show, o músico interpreta clássicos do sertanejo raiz e os principais hits do Sertanejo balada e do Funknejo.

Em ascensão no cenário musical, com pouco mais de 1 ano de carreira o sertanejo já abriu shows de importantes artistas nacionais no Rio Grande do Sul, dentre eles Luan Santana, Simone & Simaria, Maiara & Maraisa, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Lucas Lucco, César Menotti e Fabiano, Jorge & Matheus e Henrique & Juliano.

Durante a festa, que promete ser um aquece para o Carnaval, haverá coquetel de espumante FREE para elas, das 21h às 22h, além de dose dupla de espumante Terranova, das 19h às 21h, e de Chopp da Brahma, das 19h às 22h.

O Rosario está localizado na Rua 24 de Outubro nº 1539, no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A casa abre às 19h. Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 50,00.

Programação semanal:

Terça-feira – Bendita Terça/ Atrações: Wilian Netto (Sertanejo)/ DJ Marco Fanfa

Quinta-feira – Projeto Quintas Intenções /Atração: Renan de Lucca com participação especial de Tiago Ochoa, Gaby Christo, Guilherme Grings, Igor de Oz e Kerolayne (Sertanejo)/ DJ Residente Marco Fanfa.

*O Rosario Resto Lounge estará de recesso de 9 a 14 de fevereiro. Reabrindo no dia 15 de fevereiro.

