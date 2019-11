pós meses de incertezas, o prefeito carioca Marcelo Crivella (PRB) e o governador fluminense Wilson Witzel (PSC) finalmente se acertaram: a gestão do sambódromo da Marquês de Sapucaí vai passar para as mãos do estado. Ambas as administrações anunciaram nesta sexta (1º) que fecharam um acordo para a transferência da avenida já antes do Carnaval de 2020.