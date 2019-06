O Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582 – Cidade Baixa) irá disponibilizar um workshop de fotografia com celular, na sexta-feira (07), das 14 às 16h, com o fotógrafo Guilherme Lund. O Workshop é destinado a todos que desejam aprofundar e reconhecer características de suas fotografias, a partir do conhecimento de questões ligadas à linguagem fotográfica.

