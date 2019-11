YES Energia Solar participa de reunião técnica na Assembleia Legislativa do RS

Na próxima segunda – feira (04), às 10h, na sala Alberto Pasqualini na Assembleia Legislativa, acontece a reunião técnica sobre a “taxação da Energia Solar”. O encontro liderado pelo deputado estadual Fábio Branco (MDB) contará com a presença da YES Energia Solar, empresa especializada em serviços de Energia Fotovoltaica, entidades da Frente Parlamentar Indústria Gaúcha e representantes do Governo Estadual.

O objetivo da reunião será coletar sugestões do setor e gerar um documento que será encaminhado à Aneel para a Consulta Pública para rever as regras que tratam da chamada geração distribuída. As contribuições da sociedade serão recebidas pela agência até o dia 30 de novembro.