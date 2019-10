YES realiza workshop sobre Energia Solar na Morar Mais POA 2019

Na terça – feira (29/10), a partir das 18h30 acontece o workshop “Compatibilização de Energia Solar no projeto elétrico e arquitetônico” na Morar Mais POA 2019. Na ocasião os diretores da YES Energia Solar apresentarão um panorama do mercado fotovoltaico, regulamentações do setor, normativas vigentes e os cuidados na hora de dimensionar e especificar nos projetos o sistema de energia solar fotovoltaica.

A Morar Mais POA está localizada na Rua Santa Cecília, 2189. As vagas são limitadas e os ingressos pode ser adquirido através do link https://www.sympla.com.br/morar-mais-porto-alegre-2019__628564?d=YESENERGIA