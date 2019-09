Zaffari lança relatório social de 2018

O Grupo Zaffari está lançando o relatório social da marca, referente ao ano de 2018. A publicação, intitulada “Zaffari de A a Z”, detalha os projetos nas áreas social, cultural e ambiental que receberam patrocínio e apoio da empresa, ao longo do ano passado.

Entre as iniciativas culturais, destacam-se os Concertos Comunitários, que, em 2018, alcançaram a sua 31ª edição; o patrocínio à apresentação do tenor Andrea Bocelli; patrocínio à 11º Bienal do Mercosul; apoio da marca à realização das feiras do livro de Porto Alegre, Passo Fundo, Cachoeirinha e Gravataí, e patrocínio à construção da Casa da Música da OSPA, na Capital, entre outras. Na área social, o livro registra as colaborações da empresa com hospitais e instituições, a atuação dos Esquilos mascotes em visitas a pacientes de hospitais, patrocínios e apoios a campanhas sociais e eventos esportivos beneficentes como o Lance de Craque. Na parte de sustentabilidade, cita o patrocínio ao 7º Seminário Cidade Bem Tratada; processos de uso consciente de energia, e gerenciamento de resíduos sólidos. Redução de uso de papel, distribuição de sacolas retornáveis e recicláveis também são contabilizadas pela publicação.

Desenvolvido pelo departamento de marketing coorporativo do Grupo Zaffari, o livro também está disponível online através do link: www.grupozaffari.com.br/responsabilidade-social

