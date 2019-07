Zagueiro do Grêmio recebe sondagem do futebol inglês

*Valéria Possamai

O zagueiro do Grêmio Kannemann está no alvo do futebol inglês. O time Wolverhampton, da Inglaterra, fez uma sondagem ao empresário do zagueiro. A informação é da Rádio Grenal.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o Grêmio ainda não recebeu oferta oficial. Vale destacar que, a abertura da janela de transferências para exterior ocorreu nesta segunda-feira.

O argentino, que tem contrato com o tricolor até 2022, também esteve no alvo do futebol italiano. Em agosto do ano passado, como repercutiu a Rádio Grenal, o time Cagliari, da Itália, apresentou duas propostas para o ter zagueiro, em menos de duas semanas.

Em entrevista antes da parada por conta da disputa da Copa América, a direção do Grêmio admitiu que a busca por novo zagueiro, que se concluiu com a chegada de David Braz, estava atrelada levando em conta uma possível saida de Kannemann.

O companheiro titular de zaga de Geromel está em processo de recuperação após passar por um procedimento de correção na coluna. Por conta do problema, o gringo ficou de fora da lista de convocados da Seleção Argentina, na disputa da Copa América. A tendência é que nesta semana, volte aos trabalhos com bola.

