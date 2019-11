Zé Ricardo aguarda Guerrero para escalar o Inter com força máxima contra o Corinthians

O técnico Zé Ricardo aguarda o centroavante peruano Paolo Guerrero para escalar o que o Internacional tem de melhor no confronto contra o Corinthians, neste domingo (17), às 18 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Internacional realizou o último treinamento antes de viajar a São Paulo na manhã deste sábado (16), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. Zé Ricardo encerrou a preparação com um trabalho recreativo no gramado. Depois de dois dias de atividades com portões fechados no estádio Beira-Rio, o técnico não indicou o time que colocará em campo neste final de semana.

Zé Ricardo espera contar com Guerrero, que estava servindo a seleção peruana, e tem boas chances de enfrentar o ex-time, já que o amistoso contra o Chile, que seria nesta terça-feira (19), foi cancelado a pedido dos chilenos e os jogadores peruanos foram liberados para voltarem aos seus clubes.

Guerrero jogou os 90 minutos na derrota do Peru por 1 a 0 para a Colômbia, na noite de sexta-feira (15), e iria de Miami para São Paulo para se juntar aos jogadores e comissão técnica. O peruano passará por uma avaliação física para saber se terá condições de jogo.

O treinador fechou os portões em boa parte do último trabalho, mas não tem muito o que esconder. Se Guerrero não puder jogar, Rafael Sóbis deve ser titular no comando de ataque. Se o peruano estiver liberado para jogar, a escalação será a mesma da última vitória sobre o Fluminense por 2 a 1.