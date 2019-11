Zé Ricardo fecha último treino antes do Grenal e deixa dúvida no ataque

O Inter encerrou neste sábado (02) a preparação para encarar o Grêmio. A última atividade foi realizada com portões fechados no estádio Beira-Rio, deixando mistério no time, que tem como principal dúvida a formação do ataque, que pode ter Wellington Silva ou Patrick na extrema esquerda.

Com relação à formação que entrará em campo neste domingo (03) na Arena, às 18h, uma mudança já é certa. Com a suspensão de Heitor, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada, Bruno será confirmado como titular. As informações são da Rádio Grenal.