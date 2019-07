Zona do conforto

Nos últimos 16 anos, a desoneração do ICMS no Estado chegou a 85 bilhões de reais. Justifica o distanciamento das entidades que representam os grandes empresários do debate sobre questões vitais para o governo, evitando atritos.

Fundo do poço

Na elaboração do orçamento do Estado para 2020 não há mais lugar nem para os interesses corporativos.

Falta uma explicação

Taxa básica de juros baixa, inflação idem, reforma trabalhista aprovada e a da Previdência no mesmo caminho. São combustíveis considerados indispensáveis para o crescimento. Mesmo assim, o motor da Economia não pegou.

Foi pouco

O plenário do Senado analisou 134 propostas no 1º semestre. As mais destacadas: a proibição da propaganda e do uso de aditivos de aroma e sabor em cigarros; internação involuntária de dependentes de drogas; medidas para reduzir rejeitos em barragens; obrigação de poluidores indenizarem o poder por danos ambientais; voto aberto nas eleições da Mesa Diretora e em decisões sobre perda de mandato.

Nas alturas

O Senado custará 4 bilhões 500 milhões de reais este ano. Cada parlamentar pode contar com 55 funcionários.

Números na mesa

O governo de Minas Gerais apresentou proposta para que a União pague os 135 bilhões de reais que deve em razão das perdas com a Lei Kandir. Ao longo de 720 meses, haveria o recebimento de 4 bilhões e 950 milhões de reais por ano, somando valores atrasados e o que deixa de ser arrecadado de ICMS no Estado com as exportações de produtos primários e semielaborados.

O Ministério da Economia vai esperar propostas de outros Estados interessados para decidir.

Botaram a mão no dinheiro

Aposentados do Postalis, fundo de pensão dos Correios, lamentavam ontem, durante conversa, a denúncia de mais diretores envolvidos em corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Os crimes ocorreram entre 2010 e 2011. O preço pago pelos desvios é alto: estão recebendo 30 por cento a menos do que deveriam.

Posições estão definidas

Luiz Felipe de Seixas Corrêa, embaixador aposentado e sogro do ministro Ernesto Araújo, disse que falta clareza à política externa brasileira. Só pode ser briga de família.

Dará em nada

O anúncio do Procon, de que vai pedir explicações aos postos de gasolina sobre diferenças de preço, corresponde a chover no molhado.

Não pode ser esquecido

No dia 22 de fevereiro de 1998, o Edifício Palace II, no Rio de Janeiro, sofreu desabamento inesperado, deixando oito mortos e quase 200 famílias desabrigadas. Considerado um dos maiores desastres na história da engenharia civil brasileira, até hoje alguns dos culpados não foram punidos pelo descaso. As pessoas envolvidas no acidente lembram-se muito bem dos momentos cruciais, antes, durante e depois da queda. Foi o que deu origem ao documentário Palace II – Três Quartos com Vista para o Mar.

Alto risco

A Microsoft está preocupada com possíveis interferências na eleição presidencial norte-americana, que ocorrerá em 2020. As descobertas dos ataques de hackers têm como foco organizações fundamentais para o sistema democrático. Em recente pesquisa feita pela empresa, ficou-se sabendo que, na eleição nos Estados Unidos de 2016, hackers tentaram mais de 700 vezes se infiltrar.

Na crise

A inflação na Argentina, nos últimos seis meses e meio, chegou a 24 por cento. Era a previsão para todo o ano. Só perde para a Venezuela.

Quebrados

Com os cofres raspados, a maioria dos Estados anda no sentido do não-governo.

Deixe seu comentário: