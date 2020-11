Esporte Coudet de saída: técnico é monitorado por espanhóis e pode estar perto de deixar o Inter

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Técnico pode estar de saída para o Celta de Vigo. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 9 de novembro de 2020

O futuro de Eduardo Coudet no comando do Internacional se torna cada vez mais incerto. As reclamações por elenco curto e as poucas oportunidades de contratação para uma equipe que disputa três competições, se tornaram frequentes e o descontento por parte da direção apenas se intensificaram. A divergência dos discursos entre a comissão técnica e a direção é o principal ponto de atrito que pode levar o técnico para longe de Porto Alegre.

As polêmicas tomaram força na coletiva após a vitória sobre o Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil. Coudet voltou a falar sobre ”elenco curto” e da necessidade de reforços e que Maurício, envolvido em uma troca com o Cruzeiro por Pottker, precisaria de um tempo de adaptação. O discurso acabou rebatido pelo executivo Rodrigo Caetano, que elogiou o conjunto.

Mas em contraste, o Inter possui uma concorrência. O Celta de Vigo, da Espanha, clube aonde Coudet atuou, vêm monitorando a situação do treinador e procurou o argentino. E após a demissão do técnico Óscar García, Coudet virou o favorito para assumir o comando da equipe espanhola. Alguns veículos da Espanha já dão como certo o acerto entre o treinador argentino e o clube espanhol

💥 Informa @copevigo ⚪️🔵 Eduardo "Chacho" Coudet será el nuevo entrenador del @RCCelta pic.twitter.com/diejGAPHmm — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 9, 2020

Após o empate em 2 a 2 com o Coritiba, no último domingo (8), no Beira-Rio, o técnico teve uma reunião com a direção colorada, e a informação é que tenha colocado seu cargo à disposição. No encontro, o treinador cobrou a contratação de reforços e disse que pode deixar o cargo caso não tenha mais peças à disposição para a sequência da temporada.

Coudet tem contrato com o Inter até o final de 2021, mas o próprio treinador já colocou em dúvida, durante coletivas, sua permanência na próxima temporada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte