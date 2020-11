Esporte Renato elogia crescimento de produção da equipe e destaca: ”Sou louco para ganhar o Brasileiro”

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Técnico reconheceu a boa partida da equipe contra o Fluminense. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 9 de novembro de 2020

Após vencer o Fluminense por 1 0 no Maracanã e embalar a 3 vitória seguida no Campeonato Brasileiro e a quinta na temporada, o técnico Renato Portaluppi elogiou a atuação da equipe, principalmente na parte tática e reconheceu a dificuldade de enfrentar a equipe do Fluminense. Ainda assim, lamentou as chances desperdiçadas pelo tricolor e afirmou que o 1 a 0 “saiu barato” para os donos da casa na noite do último domingo (8).

“Partida muito boa. Principalmente na parte tática, porque é difícil jogar com o Fluminense que é uma equipe muito bem treinada. Com todo respeito ao Fluminense, custou barato o um a zero. A equipe esteve muito bem neste noite. O mais importante de tudo é que, a cada partida, o Grêmio vem crescendo de produção. A gente trabalha em busca das vitórias”, disse.

Com 30 pontos, o Grêmio se manteve na 8° posição, com um ponto do G-6, o técnico não garantiu que a equipe decolou mas voltou a dizer que sua vontade é de sim, ganhar um Campeonato Brasileiro, e que não pretende desistir da competição. “Eu tenho total confiança no meu grupo. Não vou falar que decolamos ou não, temos todo o segundo turno ainda pela frente. Mas estamos perto do líder do campeonato e com um jogo a menos. Eu sou louco para ganhar o Brasileiro, os jogadores, a diretoria, todos somos”, explicou.

Com uma escalação diferente e tendo a presença de Jean Pyerre e Diego Churín como titulares, o Grêmio se comportou diferente, com o caminho do gol saindo dos pés de Jean Pyerre, para chegar a Churín que deu o passe para Pepê abrir o placar. “A atuação do Churin foi muito boa. Até porque ele ainda está se adaptando. Ele se entregou, correu, ajudou, fez a jogada do gol. Então ele foi muito bem”, reconheceu. “O Jean acrescenta qualidade [ao jogo]. Ele já melhorou e eu como treinador procura lapidar todo jogador, procuro aconselhá-lo.”, acrescentou.

Anunciado pelo Grêmio antes da partida contra o Fluminense, Cesar Pinares, chileno, chega ao Grêmio com elogios feitos pelo Renato: “O César Pinares é um jogador inteligente, e um meia, um jogador que estávamos precisando. Não é à toa que ele está na seleção chilena. Sempre falei que estávamos procurando no mercado. Parabéns ao Grêmio, é um jogador que eu conheço muito bem e que vai nos ajudar bastante”, garantiu.

Agora, o Grêmio foca novamente na Copa do Brasil, já que tem compromisso contra o Cuiabá, na quarta-feira (11), às 19h, no Mato Grosso.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte