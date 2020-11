Esporte Heitor leva segundo amarelo e vermelho direto e desfalca o Inter nos próximos 2 jogos no Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O lateral-direito colorado Heitor, virou desfalque pelos próximos dois jogos do Inter no Campeonato Brasileiro. Após levar o seu terceiro amarelo, o jogador foi expulso na partida do último domingo (8), contra o Coritiba e vai cumprir 2 jogos de suspensão.

Pendurado, Heitor levou o terceiro amarelo no início do segundo tempo. Logo depois, por um pisão no jogador adversário, levou o vermelho direto e foi expulso da partida. O jogador desfalcará o colorado nas partidas contra o Santos, na Vila Belmiro e contra o Fluminense, no Beira-Rio.

O vermelho veio após uma disputa com Robson na lateral do campo. O jogador do Coritiba deu um carrinho para tocar a bola para fora de campo. O colorado pulou, mas ao cair pisou no adversário. O juiz foi ao VAR e aplicou o cartão ao jovem.

Se Heitor não fica à disposição, o artilheiro da equipe Thiago Galhardo retorna e fica à disposição do técnico Eduardo Coudet. O camisa 17 cumpriu suspensão pela expulsão na derrota por 1 a 0 para o Corinthians no último final de semana.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

