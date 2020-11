Esporte Grêmio anuncia oficialmente a contratação de Cesar Pinares

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Foto: Divulgação / Grêmio FBPA

Grêmio confirmou oficialmente a contratação do meio-campista chileno César Pinares. O jogador que estava na Universidad Católica, desembarcou no domingo (8) em Porto Alegre, onde realizou exames médicos e assinou um contrato por 2 temporadas com o tricolor. Há possibilidade de extensão de vínculo por mais um ano, conforme metas atingidas.

Ficha técnica:

Nome: César Ignacio Pinares Tamayo

Data de nascimento: 23/05/1991 (29 anos)

Local: Santiago, Chile

Clubes: Colo-Colo (Chile), Chievo (Itália), Triestinia (Itáli), San Luis de Quillota (Chile), Santiago Morning (Chile), Deportes Iquique (Chile), Olympiakos (Grécia), Unión Española (Chile), Al Sharjah (Emirados Árabes) e Universidad Católica (Chile)

* Por supervisão de: Marjana Vargas

