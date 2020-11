Esporte Paulo Luz comemora vitória e garante ”Nós sempre estivemos muito focados.”

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 9 de novembro de 2020

Logo após engatar a 3° vitória seguida no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro e a 5° na temporada, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, praticamente descartou a possibilidade de uma nova contratação chegar ao clube. Com a janela de transferência do exterior se fechando nessa segunda-feira (9), as chances de mais um anúncio devem ser baixas.

“Fizemos um grande esforço e trouxemos o Churin e, agora, o César (Pinares) que vai ficar uns dias fora devido a convocação da seleção chilena. (…) Claro, o Grêmio é muito grande e, se, eventualmente, surgir uma contratação, podemos fazê-la, desde que haja prazo para a inscrição. Praticamente, o grupo está fechado”, disse o dirigente.

Paulo Luz negou que o Grêmio tenha tentado a contratação do atacante argentino Nicolas Gaitán, de 32 anos, do Benfica. Informações na mídia portuguesa davam conta que ele era “alvo preferencial” da equipe comandada por Renato Portaluppi. O dirigente ainda lamentou não ter conseguido realizar a contratação de um volante.

O vice de futebol ainda falou sobre a compra definitiva de Orejuela, lateral que pertence ao Cruzeiro: “Estamos em tratativas preliminares, mas temos prazo até 31 de dezembro para fazer a opção (de compra). É um jogador que interessa e, no momento adequado, vamos negociar para fazer a melhor alternativa de negócio possível”, afirmou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte