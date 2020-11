Esporte Pepê sai com dores da partida contra o Fluminense mas não vira desfalque e deve ser titular contra o Cuiabá

9 de novembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

9 de novembro de 2020

Mesmo saindo com dores da vitória contra o Fluminense, por 1 a 0, no último domingo(8), o atacante Pepê não desfalca o Grêmio e deve estar à disposição do técnico Renato Portaluppi para a partida contra o Cuiabá, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (11).

Um dos únicos titulares em campo na partida contra o tricolor carioca, o jogador foi substituído no intervalo, para a entrada de Everton. Sentiu um desconforto, mas que inicialmente não deve o tirar do jogo decisivo, sua saída foi justamente para evitar problemas futuros.

Ao mesmo tempo, o time titular pode ter a volta de Lucas Silva, que cumpriu suspensão. As baixas se contam com Orejuela e Kannemann, ambos convocados por suas respectivas seleções para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A dupla inclusive fica fora até o meio a próxima semana e perde os dois jogos do mata-mata.

Luiz Fernando, titular contra o Fluminense e Robinho, não podem jogar por já terem atuado por outros clubes na Copa do Brasil, Maicon segue em recuperação de lesão muscular no adutor da coxa esquerda e não tem retorno previsto. Alisson ainda faz tratamento para a lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo.

Vanderlei, Geromel, Victor Ferraz e Diego Souza devem retornar após serem poupados no Maracanã. Na lateral esquerda, Renato mantém rodízio e há dúvida entre Cortez ou Diogo Barbosa.

O Grêmio fica no Rio de Janeiro e treina nessa segunda-feira (9). A partida contra o Cuiabá acontece na próxima quarta-feira (11), às 19h, na Arena Pantanal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

