Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

A indústria automotiva produziu 230 mil veículos em setembro, volume 10,1% maior que o do mesmo mês do ano passado. (Foto: Agência Brasil)

A indústria automotiva produziu 230 mil veículos em setembro, volume 10,1% maior que o do mesmo mês do ano passado. Também foi a maior produção para o mês dos últimos cinco anos. Frente a agosto, porém, houve queda de 11,4% na produção de carros de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus, conforme balanço divulgado pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras.

No acumulado do ano, a produção tem crescimento de 7%, com 1,87 milhão de veículos montados em nove meses. Só no mês passado, as vendas de veículos subiram 19,5% no comparativo anual, somando 236,3 mil unidades, o maior volume para setembro em dez anos. Frente a agosto, as vendas ficaram praticamente no mesmo nível, com leve queda de 0,4%.

A variação negativa, contudo, é explicada pelo calendário com um dia a menos de venda em setembro. Na média diária, o ritmo de vendas de setembro foi o melhor do ano, passando pela primeira vez de 11 mil veículos por dia útil. Um total de 1,86 milhão de veículos já foi vendido neste ano, o que representa crescimento de 14,1% na comparação com os nove primeiros meses de 2023.

Diante dos resultados animadores de setembro, a Anfavea já admite que o ano pode terminar melhor do que o esperado. O aumento dos juros, no entanto, faz a associação olhar adiante com cautela.

Os números do mês passado foram comemorados não apenas pelo desempenho das vendas, as maiores de setembro em uma década, mas também pela reação considerada “importante” das exportações, que tiveram um salto de 51,7% ante setembro de 2023 – foram 41,6 mil veículos. Mesmo assim, as exportações ainda acumulam queda de 12% no acumulado desde janeiro, com 284,2 mil veículos.

A alta na produção, a níveis de antes da pandemia, também não resultou em elevação dos estoques, mantidos abaixo de 270 mil veículos, o suficiente para 34 dias de venda. “É sinal de que a produção vai para algum destino”, disse o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite.

Segundo ele, o resultado de setembro pode mudar as projeções para o ano. A Anfavea porém manteve a expectativa de crescimento de 10,9% dos emplacamentos em 2024, para 2,56 milhões de veículos.

Reunião com Lula

Os dirigentes das montadoras que atuam no País tiveram uma reunião nessa terça-feira (8) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília (DF). O principal tema do encontro no Palácio do Planalto foi a expansão do setor automobilístico brasileiro. “Os investimentos voltaram, estamos vendendo mais carros e, em novembro de 2025, teremos o retorno do Salão do Automóvel”, escreveu Lula na rede social Bluesky.

O presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, destacou que o emplacamento (venda) no mercado interno subiu 14,5% no terceiro trimestre. “É um crescimento bastante expressivo e estamos voltando ao número que havia no cenário pré-pandemia”, comentou. “Nos últimos meses, nós aumentamos em 60 mil novos empregos. Na cadeia do setor automobilístico, os nossos investimentos já ultrapassam R$ 130 bilhões, com potencial para aumentarmos ainda mais”, pontuou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Palácio do Planalto.

2024-10-08