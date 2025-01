Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre autoriza a contratação de 600 professores temporários

6 de janeiro de 2025

Selecionados atuarão em educação infantil e ensino fundamental. (Foto: EBC)

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sancionou nessa segunda-feira (6) uma lei que autoriza a contratação de 600 professores, em caráter emergencial e por prazo determinado, para escolas da rede municipal. Aprovada em dezembro pela Câmara de Vereadores, a medida consta no Diário Oficial da capital gaúcha (Dopa) e prevê a atuação dos profissionais em Educação Infantil e Ensino Fundamental.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), os selecionados terão jornada de 20 horas semanais, podendo ser convocados para cumprimento de regime especial de trabalho. O prazo de vigência das contratações será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

“As listas de candidatos aprovados nos concursos públicos vigentes serão aproveitadas e priorizadas no chamamento dos profissionais, conforme a manifestação de interesse dos candidatos, observando-se a ordem de classificação”, explica o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.

Ele acrescenta: “Nos casos em que não houver candidatos aprovados em lista, deverão ser realizados novos processos seletivos simplificados. O objetivo é garantir quadros completos para o início do ano letivo de 2025.”

Museu de Arte

Também foi rubricada a criação o Museu de Arte do Paço (Mapa), estabelecendo as suas finalidades, atribuições e organização. A iniciativa resulta de lei protocolada pela prefeitura e aprovada por unanimidade na Câmara Municipal no dia 16 de dezembro.

Localizada no Paço dos Açorianos (Praça Montevidéu nº 10, Centro Histórico), antiga sede da prefeitura, a instituição terá reconhecimento como espaço cultural dinâmico com a função de preservar a história das artes visuais, em especial as de Porto Alegre.

“O Museu de Arte do Paço irá contribuir para a cultura da nossa população e, através das suas exposições, deverá servir de estímulo ao desenvolvimento sociocultural do nosso povo e visitantes”, ressalta a nova titular da Secretaria Municipal da Cultura, Liliana Cardoso.

Centro de Cultura

Nesta sexta-feira (10), das 10h às 17h, o Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo nº 307, quase esquina com a Ipiranga) recebe a 1º Feira Craft Nipo-Brasileira Itinerante do Rio Grande do Sul. Dentre as atrações está a exibição do curta documental “Furusato: Um Lugar Para Voltar”, às 16h.

O evento também terá gastronomia que remete à cultura japonesa como: onigiri (bolinhos de arroz), Anpan, kurimu pan e kare pan (pãozinho recheado com feijão azuki, creme de gema de ovos e curry), senbei (bolachinhas crocantes à base de farinha de trigo, karo, folha de laranjeira, gergelim, maisena e ovos) e sakê artesanal (bebida fermentada do arroz. Mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone (51) 3289-8078.

(Marcello Campos)

