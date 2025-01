Porto Alegre Concluída a primeira etapa da elevação do dique do Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

O trecho de 1,1 quilômetro entre as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais 9 e 10 foi elevado a um patamar acima do registrado na cheia de maio Foto: Luciano Lanes/PMPA O trecho de 1,1 quilômetro entre as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais 9 e 10 foi elevado a um patamar acima do registrado na cheia de maio. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) concluiu a primeira etapa da elevação do dique do Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, à cota de 5,8 metros. O trecho de 1,1 quilômetro entre as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais 9 e 10 foi reforçado, com argila de jazidas pré-selecionadas, a um patamar acima do registrado durante a cheia de maio.

“Com isso, nesse dique, a obra emergencial segue pendente apenas da elevação da cota na área que, atualmente, é irregularmente habitada”, informou a prefeitura.

Além disso, o Dmae trabalha na elevação do dique que contorna a sede da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), onde os serviços, iniciados em 30 de agosto, devem se estender até o primeiro trimestre de 2025.

“Seguimos atuando, com força total, para honrar o compromisso que firmamos com a comunidade ao fim da enchente. A obra emergencial é fundamental para dar segurança, no curto prazo, aos moradores do bairro Sarandi. Todas as etapas foram concluídas conforme o esperado”, disse o diretor-geral interino do Dmae, Darcy Nunes dos Santos.

As intervenções no dique do Sarandi serão retomadas quando for concluído o reassentamento das famílias que vivem sobre a estrutura do sistema de proteção contra cheias. O processo é liderado pelo Demhab (Departamento Municipal de Habitação) por meio dos programas Compra Assistida e Estadia Solidária.

“Confiamos no entendimento dos moradores para que haja a retirada das famílias da maneira mais tranquila possível, com o objetivo que a obra chegue ao local o quanto antes,” ressaltou o diretor-geral do Demhab, André Machado.

