Celebridades 18º casamento de Gretchen será ao ar livre e dentro de uma balsa: “Vai ser difícil com restrições”

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Foto: Instagram/@mariagretchen

No próximo dia 30 de setembro Gretchen se casará pela 18º vez. Na tarde desta terça-feira (15), a cantora contou alguns detalhes da união com o saxofonista Esdras de Souza, para o programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!. Na atração, ela disse que o casamento seguirá respeitando todos os protocolos de segurança.

Devido à pandemia do novo coronavírus, Gretchen precisou fazer algumas adaptações para que tudo ocorra bem e sem riscos de contaminação: “Não vai ter pista de dança, não vai ter os cumprimentos. Não vai ter jantar, só finger foods levados por garçons preparados. Eu acho que chegou o momento da gente entender que respeitamos, mas temos que abrir espaço para pessoas que trabalhavam com esse tipo de evento.”

A Rainha do Bumbum ainda revelou que o casório será ao ar livre e realizado dentro de uma balsa. “Tem que ser uma coisa suave, leve. Vai ser difícil com restrições, mas o espaço é bem grande. É uma balsa. Vai ter música para a minha entrada, para a entrada dos padrinhos, mas não para as pessoas dançarem”, concluiu.

