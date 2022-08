Troféu Senar O Sul 18º Troféu Senar O Sul homenageia os principais nomes do agronegócio gaúcho

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, 15 personalidades e entidades foram agraciadas na premiação. Foto: Anna Alves/O Sul Ao todo, 15 personalidades e entidades foram agraciadas na premiação. (Foto: Anna Alves/O Sul) Foto: Anna Alves/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os maiores nomes do agronegócio gaúcho e dezenas de autoridades estiveram presentes na 18ª edição do Troféu Senar O Sul na noite deste domingo (28). A cerimônia aconteceu na Associação Leopoldina Juvenil e premiou 15 personalidades que contribuem para o desenvolvimento do setor que representa o Rio Grande do Sul e alavanca grande parte da indústria e do comércio no Estado.

Promovida pela Rede Pampa e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), em parceria com o Sicoob, Icatu e Rio Grande Seguros, a homenagem faz parte do calendário oficial da Expointer 2022, que acontece até o dia 04 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Dentre as categorias, foram reconhecidos agroindústrias familiares, produtores rurais, pecuaristas e representantes do segmento de tecnologia e pesquisa, entre outros.

O secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Domingos Velho Lopes, foi o agraciado na categoria “Liderança Gaúcha”; já o nomeado como “Destaque Gestão Pública” foi o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior. O novo chefe do Estado-Maior do Exército, general Valério Stumpf Trindade, ganhou como “Destaque Nacional”.

Escolhido como “Personalidade Gaúcha”, o governador Ranolfo Vieira Júnior ressaltou o impacto do agronegócio para a economia do estado. “O agro é a locomotiva do Rio Grande, representando 40% do PIB gaúcho. Estou muito lisonjeado de estar ao lado de tantas pessoas essenciais para o setor neste momento de retomada, evidenciado pelo sucesso que está sendo a 45ª Expointer, que em dois dias de evento já reuniu mais de 154 mil pessoas”, comentou.

O presidente do conselho administrativo do Senar-RS e da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, também destacou a relevância da iniciativa. “É mais uma edição dessa premiação que reconhece quem faz parte do agronegócio gaúcho, setor que transformou o nosso país em uma potência mundial. Além dessa parceria incrível entre O Sul, veículo de referência no estado, e o Senar, entidade tão importante para suprir um dos nossos gargalos, que é a capacitação de profissionais para o agro”, pontuou. Pela trajetória da Federação, que desde 1927 atual em prol dos profissionais do campo e do crescimento do agro, a Farsul foi uma das homenageadas especiais da noite.

Confira todos os agraciados do 18º Troféu Senar O Sul:

1. Agroindústria Familiar Rural – Casa do Sabor

2. Produtor de Hortifrutigranjeiros – Frutazza Fruticultura Andreazza Ltda

3. Aluno Modelo do Senar-RS – Jorge Luiz Coelho Piterini

4. Instrutor Padrão do Senar-RS – Marcelino Colla

5. Jovem Produtora Rural – Fernanda Gehling

6. Produtora Rural – Camila Orofino de Lara

7. Pecuarista – Gabriel Mello Souza Fernandes

8. Produtor de Grãos – Jefferson de Holeben Camozzato Ltda

9. Tecnologia e Pesquisa – Jorge Lemainski

10. Indústria do Agro – Corteva Agriscience

11. Liderança Gaúcha – Domingos Antônio Velho Lopes

12. Destaque Especial – Daniel Carrara

13. Destaque Gestão Pública – Artur Lemos Júnior

14. Destaque Nacional – Valério Stumpf Trindade

15. Personalidade Gaúcha – Ranolfo Vieira Júnior

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Troféu Senar O Sul