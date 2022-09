Agro Programação do Universo Pecuária é divulgada

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

O evento ocorrerá de 1º a 6 de novembro em Lavras do Sul

De 1º a 6 de novembro, Lavras do Sul será o palco da pecuária sustentável. A primeira edição do Universo Pecuária – Futuro, Negócio e Sustentabilidade promete movimentar o município situado na Campanha Gaúcha, a 320 quilômetros de Porto Alegre.

Promovido pelo Sindicato Rural e pela prefeitura de Lavras do Sul, o Universo Pecuária será uma grande feira de negócios e eventos tecnológicos, econômicos, ambientais e culturais. A feira será realizada no Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo, do Sindicato Rural de Lavras do Sul. O local, que tinha 12 hectares, foi ampliado em outros oito hectares para receber o evento.

O Universo Pecuária, que tem como correalizadores o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae-RS), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), a Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul) e a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), possui sua estrutura de desenvolvimento baseada em quatro eixos: “Negócios, finanças verdes e sustentabilidade”, “Educação, cultura e turismo”, “Ciência tecnologia e inovação” e “Políticas, projetos e investimentos”.

A programação está 65% concluída e ainda faltam algumas definições, conforme a comissão organizadora. A feira terá palestras e debates técnicos e empresariais com foco na pecuária sustentável. Contará com oficinas, seminários e dias de campo e quer ser uma mostra de produtos e insumos ligados à pecuária, como máquinas e implementos agrícolas, genética (sêmen), adubos e fertilizantes, entre outros.

E, a exemplo da Expodireto, de Não-Me-Toque, que serve de inspiração para o evento, também terá um salão de inovação e tecnologia. O espaço terá capacidade para abrigar diversas startups que oferecem serviços e tecnologias voltadas à pecuária sustentável.

Na noite de 31 de outubro, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), em parceria com o Sindicato Rural de Lavras do Sul, entregará o Troféu Universo Pecuária a personalidades do agronegócio brasileiro. O Senar-RS levará para Lavras do Sul uma das dez edições do “Seminário Duas Safras”, em 4 de novembro.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) promoverá um seminário, no dia 2 de novembro, organizado pelas Comissões Permanentes de Direito Ambiental e da Jovem Advocacia, além da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio. O Instituto Desenvolve Pecuária promoverá um fórum, no dia 5, para discutir os desafios da cadeia da carne frente a um consumidor mais exigente quanto à sustentabilidade.

Também já está definido o fórum da Emater/RS Ascar, no dia 3 de novembro, que abordará a agricultura familiar, e o Dia de Campo, na mesma data, promovido pela Embrapa Pecuária Sul, de Bagé, para debater a Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e melhoramento de campo nativo.

O Universo Pecuária também terá remates. Já estão definidos a Feira de Terneiros (1º/11), o MulherAgro (3/11), um remate promovido só por produtoras rurais, e o Remate de Ventres (5/11). No último dia da feira, os estandes estarão fechados e ocorrerá um festival de churrasco. “O Universo Pecuária é a oportunidade de presenciar as grandes novidades das principais empresas do setor, adquirir os melhores conhecimentos e as grandes inovações para aplicar em sistemas, para aumentar sua rentabilidade e resiliência”, destacou o presidente do Sindicato Rural de Lavras do Sul, Francisco Abascal.

