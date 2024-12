Política 2024: teste de estresse das democracias

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Partidos populistas de direita ganharam posições em países como França, Alemanha, Itália, Áustria, Portugal e Holanda, além do Parlamento Europeu. (Foto: Reprodução)

Em 2024, mais de 70 países que abrigam metade da população mundial promoveram eleições envolvendo cerca de 2 bilhões de eleitores. Esse superciclo foi descrito como o maior ano eleitoral da história e um grande teste de nervos para a democracia. Qual o resultado?

Abstraídos os regimes autocráticos como Rússia e Venezuela, a tendência mais generalizada que emergiu das urnas foi o repúdio aos incumbentes. Em geral, ou eles perderam o poder (como nos EUA, Reino Unido, Coreia do Sul, Portugal, Uruguai e Botswana) ou sofreram reveses significativos (França, Índia, Japão e África do Sul).

Uma possível razão é circunstancial. A pandemia passou, mas a ruptura nas cadeias de fornecimento e seu impacto inflacionário continuam a reverberar. Ao mesmo tempo, a turbulência econômica parece alimentar um mal-estar político crônico. Os eleitores estão frustrados com o funcionamento de suas democracias e impacientes com seus líderes e instituições.

Essa irritação parece estar relacionada a outra tendência, particularmente nas democracias ocidentais: a ascensão de partidos populistas de direita. Nos últimos anos, esses partidos ganharam posições em países como França, Alemanha, Itália, Áustria, Portugal e Holanda, além do Parlamento Europeu. Mesmo no Reino Unido, apesar da vitória dos trabalhistas, o partido nativista Reform UK teve ganhos substanciais. A direita populista é uma força consolidada na Europa. Se lá ela é abastecida por apreensões com a imigração, na América Latina é mais eclética. Mas há temas comuns a figuras como Javier Milei na Argentina ou Nayib Bukele em El Salvador, como a oposição ao aborto ou à ideologia de gênero e, sobretudo, a linha-dura contra o crime.

O México é a exceção que confirma a regra, ao menos parcialmente: o partido Morena é populista, mas de esquerda, e, dentre todas as grandes economias, foi a única em que os incumbentes ampliaram seu poder.

Já os EUA materializam a regra. O Partido Republicano, dominado pelo populismo conservador de Donald Trump, conquistou a presidência e as duas Casas legislativas. As eleições nos EUA ilustram outro traço peculiar do ciclo de 2024: uma maior relevância da geopolítica. Na Europa, o conflito na Ucrânia é prioritário nas escolhas eleitorais. Nos EUA, o apoio a Kiev causa divisões entre os republicanos, tal como o apoio a Israel causa divisões entre os democratas. Os EUA também exemplificam o aprofundamento de divergências políticas sobre cultura, ideologia e identidade.

Quanto ao Brasil, as duas tendências dominantes – a impaciência com os incumbentes e o robustecimento da direita populista – sugerem adversidades para o presidente Lula em 2026. Mas o que elas revelam sobre o “teste de estresse” da democracia global?

A difusão populista parece confirmar a “recessão da democracia” para a qual alertam organizações dedicadas a mensurar instituições democráticas e liberdades civis. Por outro lado, o traço mais universal e objetivo do ciclo de 2024, o repúdio aos incumbentes, permite relativizar essa percepção. Afinal, se o mundo experimenta uma onda de populismo de tendência autocrática, a consequência seria uma taxa crescente de vitórias dos incumbentes, que teoricamente dominam a máquina estatal e o discurso político. Mas o que se viu foi o oposto: alternância de poder generalizada.

Somem-se a isso outros indicadores de vigor democrático: as taxas de comparecimento às urnas aumentaram, protestos violentos diminuíram e campanhas de desinformação tiveram, tudo indica, efeitos marginais. Em Taiwan e na Moldávia, por exemplo, candidatos que enfrentaram as duas máquinas de desinformação mais formidáveis do planeta, as autocracias chinesa e russa, venceram.

Seria irresponsável negligenciar sintomas de erosão democrática. Episódios como a ascensão da extrema direita filonazista na Alemanha ou o assalto ao Capitólio nos EUA seriam impensáveis há 15 anos. Mas as taxas de alternância de poder revelam um grau substantivo de competitividade nas eleições. As democracias podem viver um momento de mal-estar, mas enquanto se mantiverem abertas à competição os cidadãos terão nas mãos o remédio para saná-las. (Estadão Conteúdo/Opinião)

